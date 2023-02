Krimp in industrie eurozone neemt af

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in januari minder sterk gekrompen. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg in de definitieve meting van 47,8 in december naar 48,8 in januari, de hoogste stand in vijf maanden. In een voorlopige meting werd al melding gemaakt van een index van 48,8.

Het beeld is een stuk optimistischer dan de situatie in oktober, wat de bodem lijkt te zijn geweest, oordeelde econoom Chris Williamson van S&P woensdag. Eén reden is dat de gasprijzen in Europa flink zijn gedaald. Dat is overigens wel deels te danken aan subsidies en relatief warm weer.

Maar ook de verstoringen in de aanvoerketen zijn duidelijk afgenomen, aldus Williamson. Daardoor kon de productie in de industrie flink worden opgevoerd.

En de heropening van China voedt de hoop dat het ergste van de coronacrisis achter de rug is, voegde Williamson toe.

Toch zijn er nog maar weinig signalen die wijzen op een sterke groei in de toekomst. En de rentes zullen vermoedelijk verder stijgen, waarschuwde de econoom van S&P.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999