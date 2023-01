Philips ontslaat nog meer personeel

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een nieuwe reorganisatie aangekondigd, waarbij er nog eens 6.000 werknemers op straat komen. Dit bleek maandag uit cijfers van het bedrijf.

"2022 is een erg moeilijk jaar geweest voor Philips en onze stakeholders en we nemen flinke stappen om de prestaties in hoog tempo op te schroeven", aldus CEO Roy Jakobs. Al eerder liet Philips weten dat het personeelsbestand met 4.000 werknemers teruggeschroefd moet worden. Deze reorganisatie is inmiddels in volle gang, zei Jakobs. Philips kondigde maandag aan dat er tegen 2025 wereldwijd nog eens 6.000 banen verdwijnen. Circa 3.000 daarvan zullen al in 2023 verdwijnen. Afgelopen week gingen er al geruchten dat er circa 1.000 extra banen verloren zouden gaan in Nederland.

De ontslagronde is onderdeel van een nieuwe strategie, die op maandag werd aangekondigd. De strategie richt zich op het creëren van waarde via duurzame maatregelen. Dit moet tegen 2025 leiden tot een groei van circa 5 procent van de vergelijkbare omzet en een aangepaste EBITA-marge van circa 10 tot 14 procent. Na 2025 wil Philips een omzetgroei van 5 procent blijven realiseren in combinatie met een aangepaste EBITA-marge van circa 15 tot 19 procent.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 5,4 miljard euro, tegenover 4,9 miljard euro een jaar eerder. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een omzet van 5,0 miljard euro.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,8 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,4 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op krap 1,1 miljard euro.

Op een vergelijkbare basis steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 3 procent, vanwege de verbeteringen in de aanvoerketen. Analisten mikten juist op een daling van 5,2 procent.

Bij Diagnosis & Treatment was er sprake van een vergelijkbare groei van 5 procent, net als bij Connected Care. Bij Personal Health liep de omzet juist met 4 procent terug.

De aangepaste EBITA van Philips kwam afgelopen kwartaal uit op 651 miljoen euro tegen 647 miljoen euro een jaar eerder. Dit is veel beter dan de 428 miljoen euro waar de consensus op mikte. De bijbehorende marge bedroeg 12,0 procent. Dat was lager dan de 13,1 procent in het vierde kwartaal van 2021, maar hoger dan de 8,5 procent waar analisten op mikten.

De vergelijkbare orderintake liep met 8 procent wel flink terug, vanwege de lagere vraag naar coronagerelateerde producten.

Onder de streep restte een verlies van 105 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een winst van 151 miljoen euro. Het verlies viel beduidend hoger uit dan de 16 miljoen euro die analisten hadden voorzien.

De operationele kaasstroom bedroeg 540 miljoen euro tegen 720 miljoen euro een jaar eerder.

Philips wil een dividend uitkeren van 0,85 euro. Het dividend wordt uitgekeerd in aandelen.

Outlook

Philips verwacht in 2023 een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei en een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. Daarbij waarschuwt het bedrijf voor een trage start van het jaar, waarbij er later in het jaar verbeteringen zullen optreden dankzij onder meer hogere prijzen. In de outlook is niet de impact meegenomen dan de huidige zaken rond de beademingsapparatuur.

Maandag kondigde Philips aan nog eens 85 miljoen euro opzij te zetten voor deze kwestie. Philips wil de afronding van de terugroepactie versnellen en zal meer apparaten vervangen dan repareren dan eerder gepland.