Deutsche Bank verlaagt koersdoel JDE Peet's licht

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor het aandeel JDE Peet's verlaagd van 32,50 naar 32,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank beoordeelde de voorlopige resultaten over 2022 en de outlook voor dit jaar, die dinsdagmiddag werden gepresenteerd, als meevallend. "Beter dan gevreesd", aldus analist Tom Sykes. Hij wees daarbij op de verwachting van de onderneming voor de tweede helft van 2023 van een sterke autonome groei van de EBIT. Deutsche Bank denkt dat kosten en wisselkoerseffecten voor enige druk op de consensus zorgen. JDE Peet's verwacht in de eerste helft van het jaar door hogere kosten een afname van het EBIT. Voor de tweede helft van dit jaar gaat de bank uit van een groei van de EBIT met 14,5 procent en voor 2024 van 19,2 procent, "dankzij aantrekkende marges en een volumehefboom". De koers van het aandeel JDE Peet's sloot dinsdag op 29,16 euro, een plus van ruim 5 procent na de update van het koffiebedrijf. Bron: ABM Financial News

