AEX zakt wat weg, wel winst voor ASML, ASMI en Besi

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdagochtend de openingswinsten niet vast te houden en zakte wat weg. Techaandelen vonden wel de weg omhoog.



Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 746,67 punten.

"De outperformance van techaandelen lijkt erop te duiden dat beleggers verwachten dat de Federal Reserve tegen het einde van het jaar de rentes weer zal verlagen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die desondanks wel de rentes op de obligatiemarkten ziet stijgen.

"De markt ziet een verminderd risico op een recessie", aldus analisten van SEB.

Hewson merkte op dat veel techbedrijven momenteel snijden in het personeel en ook andere maatregelen nemen om de kosten te drukken. In combinatie met een afnemende inflatoire druk, lijkt het er volgens CMC op dat beleggers eerder een beweging omhoog verwachten op de beurs dan omlaag. "Ondanks de lagere winsten van bedrijven."

Gezien de huidige macro-economische uitdagingen, is deze gedachte volgens Hewson een beetje voorbarig. "Het is ook noemenswaardig dat de Amerikaanse beurzen in de afgelopen dagen wat op stoom komen, terwijl de Europese aandelenmarkten juist wat momentum verliezen."

Op maandag sloot Wall Street nog beduidend hoger, maar het enthousiasme op de Europese beurzen is vanochtend wat gematigd, zo merkte Hewson op. "Beleggers lijken niet hetzelfde enthousiasme te delen over de economische vooruitzichten, ondanks een heropening van de Chinese economie."

Vanochtend bleek dat de economie van de eurozone weer is gegroeid in januari. De samengestelde index voor de dienstensector en industrie steeg van 49,3 naar 50,2. Dat is hoger dan de door economen voorziene 49,7.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P. Een signaal dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Maar, zo waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0864. De olieprijzen daalden met een procent tot krap 81 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen zaten de halfgeleiders opnieuw in de lift, met winsten voor Besi en ASMI tot 1,7 procent. DSM won daarnaast 0,9 procent. Randstad noteerde onderaan met een verlies van 0,9 procent. ABN AMRO zette de uitzender op de verkooplijst. Ook Adyen verloor met 1,5 procent wat waarde.

In de AMX won flitshandelaar Flow Traders 0,9 procent en Alfen 2,3 procent. Just Eat Takeaway verloor juist 2,6 procent.

In de AScX zat Avantium met 6,3 procent in de lift. Avantium en het Duitse Henkel tekenden een afname overeenkomst met een looptijd van vijf jaar, waarbij Avantium Henkel zal voorzien van FDCA, die wordt geproduceerd in Avantium's FDCA Flagship Plant. Deze fabriek is momenteel in aanbouw in het Nederlandse Delfzijl.

Accsys schoot 13,4 procent omhoog. Een directe aanleiding lijkt te ontbreken.