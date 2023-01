Citi verhoogt koersdoel Aperam fors Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft dinsdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 30,00 naar 38,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Het Neutraal advies blijft gehandhaafd, omdat de koers vanaf het dieptepunt al met 50 procent is gestegen. De Amerikaanse bank verwacht dat Aperam over het vierde kwartaal van 2022 een EBITDA van 130 miljoen euro zal rapporteren. Dat is een daling van 45 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De grotere blootstelling van Aperam aan de Europese markt en zwakkere seizoensinvloeden in Brazilië brengen mee dat de winstdaling in het vierde kwartaal groter is dan bij vergelijkbare bedrijven. Citi verwacht dat Aperam meer werkkapitaal zal vrijmaken, wat kan leiden tot een gelijkblijvende vrije kasstroom in het kwartaal. Daarnaast zal de nettoschuld van 331 miljoen euro naar verwachting verder afgebouwd worden. Aperam moet volgens Citi kunnen profiteren van een herstel van de Europese basisprijzen voor roestvrij staal, die sinds de piek met circa 70 procent zijn gedaald. Dit terwijl de prijsdaling in de VS veel beperkter was. Maandag sloot Aperam op 35,59 euro. Bron: ABM Financial News

