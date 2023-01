Just Eat en ASMI stralen op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 751,96 punten.

Vooral koerswinsten bij ASMI en Just Eat Takeaway.com vielen op, nadat beide bedrijven met een verrassend sterke update kwamen.

"Just Eat Takeaway.com behaalde een jaar eerder dan verwacht een positieve aangepaste EBITDA na een significante verbetering van de resultaten in de tweede jaarhelft van 2022", aldus analisten van Citi.

Ook over de update van ASMI bleken analisten te spreken.

De eerste bedrijfscijfers die momenteel naar buiten komen zijn volgens Bokeh Capital Partners over het algemeen conform verwachting of zelfs net iets beter. "We denken dat dit laat zien dat bedrijven aan de verwachtingen kunnen voldoen."

"De kans op een recessie is kleiner dan de markt verwacht", denken analisten van Credit Suisse, erop wijzend dat de inflatie afneemt, de winsten vooralsnog beter dan verwacht zijn, de lonen aantrekken en de consumentenbestedingen sterk blijven.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0863. De olieprijzen stegen met 1,6 procent tot 81,70 dollar. De snelle heropening van de Chinese economie na corona, zal tot een recordvraag naar olie leiden dit jaar, zo voorziet het Internationaal Energieagentschap.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASMI 8,2 procent na tussentijdse cijfers. Morgan Stanley en ING noemden de omzet en orders in het vierde kwartaal sterk. De meevaller bij de orders was volgens ASMI vooral te danken aan het power/analoog/wafer-segment, waaronder een uitzonderlijk hoog orderboek in de siliciumcarbide epitaxy-activiteit. "Een fijne verrassing", aldus analist Marc Hesselink van ING, omdat de overname van LPE pas in oktober 2022 werd afgerond. "En dit betaalt zich nu al uit."

Besi schreef 2,8 procent bij, terwijl Ahold 2,0 procent inleverde.

In de AMX schoot Just Eat Takeaway.com 11,9 procent omhoog, eveneens na een update over het vierde kwartaal. De EBITDA-verwachting voor dit jaar spreekt enorm tot de verbeelding, zo stelde Jefferies. Volgens Degroof Petercam is er een "ongelooflijke" ommekeer gaande bij de maaltijdbezorger. "Het geld stroomt binnen", voegde ING toe. Alfen schreef 1,8 procent bij. WDP verloor 1,4 procent.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 1,6 procent na een nieuwe order uit Duitsland. Accsys schreef 4,0 procent bij, terwijl Pharming 3,1 procent verloor.