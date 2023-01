Veon vraagt obligatiehouders om instemming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft zijn obligatiehouders gevraagd om in te stemmen met de verlenging van looptijden van zijn obligaties, om intussen het Russische dochterbedrijf VimpelCom te kunnen verkopen. De obligatiehouders kunnen uiterlijk 20 januari hun stem afgeven voor de vergadering over de verlenging die op 24 januari plaatsvindt. Het plan werd in november al aangekondigd. Veon kan op dit moment moeilijk geld lenen of kapitaal ophalen op de internationale markt en vanwege sancties tegen Rusland is vervroegde aflossing van de obligaties niet goed mogelijk, omdat een groot deel van het geld dan zou blijven steken in internationale clearingsystemen en niet bij Veon terecht zou komen. De verlenging van de looptijden moet dit probleem oplossen, stelt het bedrijf. Het gaat om de obligaties met een coupon van 5,95 procent die lopen tot februari 2023 en die met een coupon van 7,25 procent lopend tot april dit jaar. Behalve de verlenging met acht maanden, zullen ook bepaalde andere voorwaarden worden aangepast, waaronder een extra fee van 75 basispunten, te betalen op de aangepast aflossingsdatum. Na de verkoop van VimpelCom kunnen schulden worden afgelost, benadrukte Veon. Bron: ABM Financial News

