Valuta: euro blijft van goede zin

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0840 dollar, een stuk hoger dan een etmaal eerder als gevolg van het optimisme over een gematigder rentebeleid na de publicatie van de Amerikaanse inflatiedata.

"Daarmee is het met de euro wel erg hard gegaan", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Zo blijft de stemming op de valutamarkt positief voor de euro."



Voor vandaag is de verwachting dat de markt er met het oog op de agenda vrede mee heeft. De Amerikaanse importprijzen van vanmiddag zijn doorgaans geen zogeheten marketmover. Aanstaande maandag is het in de VS Martin Luther King Day, waarmee dinsdag het eerstvolgende richtpunt wordt, wanneer onder andere de Duitse vertrouwensindicator van ZEW bekend wordt gemaakt", aldus Van der Meer

Ondertussen denkt ABN AMRO dat er voor de euro ten opzichte van de dollar meer opwaarts potentieel is dan de bank eerder voor 2023 en 2024 had voorspeld. ABN AMRO verwacht dat de Fed in de tweede helft van 2023 meer verruimingsgezind is dan waar de markt rekening mee houdt, reden waarom de bank ook een sterkere yen en pond ten opzichte van de Amerikaanse valuta voorziet.

"Recente Amerikaanse macro-economische cijfers en Fed-communicatie zijn in overeenstemming met ons basisscenario. Wij verwachten dat de Fed de bovengrens van de zogeheten funds rate naar 5 procent zal brengen. Maar wij verwachten ook nog steeds aanzienlijke renteverlagingen in de tweede helft van 2023, nu in september in plaats van in juli. Wij verwachten daarbij ook een totale renteverlaging van 125 basispunten tegen een marktconsensus van 50 basispunten. Daarna denken wij dat de Fed de rente in stappen van 25 basispunten zal verlagen totdat de rente medio 2024 terugvalt naar de neutrale schatting van de Fed van 2,5 procent, waarna een pauze volgt", aldus de bank.

ABN AMRO is verder minder negatief over de economische vooruitzichten voor de eurozone op korte termijn geworden. We sluiten niet uit dat de Europese Centrale Bank dit jaar tegen de achtergrond van de inflatiedynamiek verkrappingsgezinder is. "De door ons verwachte renteverlagingen kunnen ook nog later komen. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben wij onze EUR/USD opgewaardeerd van 1,08 naar 1,12 dollar aan het eind 2023 en van 1,12 naar 1,16 dollar aan het eind 2024", zo gaf ABN AMRO aan.

De economische vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk zijn al aanzienlijk verslechterd en zijn slechter dan die voor de VS en de eurozone. ABN AMRO verwacht voor dit jaar in totaal slechts 50 basispunten extra renteverhogingen om de inflatie terug te dringen. "De marktconsensus gaat uit van in totaal 100 basispunten aan renteverhogingen dit jaar en geen renteverlagingen tegen het einde van dit jaar. Als gevolg daarvan hebben wij onze prognoses voor het Britse pond aangepast om meer zwakte ten opzichte van de euro weer te geven. Maar wij denken nog steeds dat het Britse pond het later dit jaar relatief goed zal doen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat wij een agressievere renteverlagingen voor de Fed verwachten", aldus de bank. Voor het pond wordt door ABN AMRO aan het einde van dit jaar nu een koers van 1,25 dollar voorzien en van 1,28 dollar aan het einde van 2024.

Op 20 december besloot de Bank of Japan door de zogeheten Yield Curve Control (YCC) veel eerder dan verwacht te wijzigen. De BoJ liet haar beleidssaldo en 10-jaarsrente voorlopig ongewijzigd op respectievelijk -0,1 procent en 0,0 procent, maar kondigde aan dat zij de bovengrens voor de rente op 10-jaarsobligaties zal verruimen en de bovengrens optrekt van 0,25 procent tot ongeveer 0,50 procent.

"Deze verrassende maatregel van de BoJ deed de yen met meer dan 4 procent stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. De opwaartse trend van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen is met het doorbreken van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van de dollar ten opzichte van de yen ten einde. Wij verwachten verdere stijgingen van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, ook hier vooral vanwege de renteverlagingen door de Fed die naar verwachting in het derde kwartaal zullen beginnen. Daarom hebben wij onze verwachtingen aangepast om met deze dynamiek rekening te houden. Voor de dollar verwachten we nu een koers van 128 yen voor het einde van dit jaar en van 124 aan het einde van 2024", aldus ABN AMRO.

ABN AMRO paste ook de raming voor de euro ten opzichte van het pond aan en verwacht nu een geleidelijke stijging van de koers naar 0,90 pond aan het einde van 2023 en van 0,91 aan het einde van volgend jaar.

Voor de Britse economie werd over november vorig jaar een lichte groei van 0,1 procent gemeten. De Duitse economie groeide op jaarbasis in 2022 gecorrigeerd voor prijs- en seizoenseffecten met 2,0 procent, iets meer dan de verwachte 1,9 procent en minder dan de groei van 2,6 procent over 2021.

Voor vandaag staan in de Verenigde Staten alleen de importprijzen over december en het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over januari op de agenda. Deze is naar verwachting opgelopen van 59,1 naar 60,7.

Voor vrijdag staat er één spreker op de agenda en dat is de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag een ontmoeting met de premier van Japan.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0843 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8868 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2230 dollar.