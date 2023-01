Koers American Airlines stijgt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel American Airlines gaat een groene opening tegemoet, nadat de luchtvaartmaatschappij met een positieve winstwaarschuwing kwam. In plaats van een kwartaalwinst van 0,50 tot 0,70 dollar per aandeel, rekent American Airlines nu op 1,12 tot 1,17 dollar. En daarmee zit de maatschappij ook veel hoger dan de 0,60 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet verwachten. Verder denkt de maatschappij dat de omzet 16 tot 17 procent hoger uitvalt dan in 2019. De oude raming wees op een omzetstijging van 11 tot 13 procent. Tot slot meldde American Airlines nog dat de omzet per stoel per mijl 24 procent hoger lag dan in 2019. Het aandeel American Airlines lijkt donderdag bijna 5 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

