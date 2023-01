Ubisoft komt met winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ubisoft heeft zijn financiële doelen voor het lopende kwartaal en het hele boekjaar neerwaarts bijgesteld, onder andere vanwege tegenvallende prestaties van sommige games. Dit meldde de Franse ontwikkelaar en uitgever van computerspellen woensdag nabeurs. In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar denkt Ubisoft voor 725 miljoen euro aan bestellingen binnen te halen. Dat is beduidend lager dan de 830 miljoen euro waarop eerder werd gerekend door de uitgever. Onder meer tegenvallende prestaties van Mario + Rabbids: Sparks of Hope en Just Dance 2023 noemde Ubisoft als aanleiding. Daarnaast stelt Ubisoft ook de lancering van een aantal games uit, waaronder die van het spel Skull and Bones. Voor het hele boekjaar voorziet Ubisoft nu een verdere daling op jaarbasis van het aantal bestellingen van meer dan 10 procent, terwijl eerder nog een stijging van meer dan 10 procent werd verwacht. Het bedrijfsresultaat wordt door Ubisoft inmiddels geraamd op 500 miljoen euro negatief. Eerder werd nog uitgegaan van een positief resultaat van 400 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

