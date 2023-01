CFO Ahold Delhaize stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize ziet CFO Natalie Knight vertrekken. Dit maakte het bedrijf dinsdagmiddag bekend. Knight informeerde Ahold Delhaize met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Zij wil haar carrière voortzetten in de Verenigde Staten, waar zij ook vandaan komt. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels opgestart door Ahold Delhaize. Knight was pas sinds 2020 CFO bij Ahold Delhaize. Bron: ABM Financial News

