ING: daling orders vermoedelijk minder sterk bij Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com zal de orders in het vierde kwartaal iets minder hebben zien dalen. Dat verwacht analist Marc Hesselink van ING. Volgende week woensdag zal de maaltijdbezorger cijfers geven over het vierde kwartaal voor de orders en de volumes en vermoedelijk ook een indicatie van het EBITDA-resultaat in 2022. Na een zwak tweede en derde kwartaal voorziet de analist een minder sterke daling van de bestellingen in de laatste drie maanden van het jaar. ING denkt dat de ordergroei mogelijk wat kan tegenvallen, maar dat de winstgevendheid juist positief kan verrassen. Het belangrijkste is volgens Hesselink echter wat het bedrijf zegt over de winstgevendheid in 2023. De analist denkt dat in 2023 de winst best aanzienlijk kan zijn, maar dan moet het plafond voor fees in New York wel verdwijnen. Dat zou de EBITDA met 60 miljoen dollar verhogen. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 40,00 euro voor Just Eat Takeaway. Het aandeel stijgt maandagmiddag 7,8 procent naar 22,71 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.