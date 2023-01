Constellation Brands geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft een winstwaarschuwing afgegeven. Dat maakte de Amerikaanse bierbrouwer en distributeur donderdagmiddag bekend bij de cijfers over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2023. Constellation verwacht voor dit boekjaar een aangepaste winst per aandeel, dat wil zeggen zonder het belang in Canopy, tussen 11,00 en 11,20 dollar. Dat is minder dan de 11,20 en 11,60 dollar die eerder werd voorzien. In boekjaar 2022 kwam de winst uit op 10,99 dollar per aandeel, exclusief Canopy. Inclusief Canopy zal er dit jaar maar een winst overblijven van 0,15 tot 0,35 dollar. Dat is evenwel beter dan het verlies dat in 2022 werd geleden. Wel werd Constellation iets positiever over de omzet. In plaats van een omzetgroei van 8 tot 10 procent, rekent de onderneming nu op 9 tot 11 procent. En de operationele winst stijgt dit jaar niet met 3 tot 5, maar met 4 tot 5 procent. Kwartaalcijfers In het derde kwartaal boekte Constellation een omzet van 2,4 miljard dollar, een plus van 5 procent op jaarbasis. De nettowinst bedroeg 468 miljoen dollar, een daling van 1 procent. Exclusief het verlieslatende Canopy lag de winst per aandeel op vergelijkbare basis op 3,01 dollar, maar inclusief deze deelneming was dit 2,83 dollar, een afname met 9 procent. Constellation sprak van sterke bierverkopen. En ook over de wijnverkoop was het bedrijf te spreken. Het aandeel lijkt na een winst van 1,6 procent op woensdag, vandaag met een verlies van 3,1 procent van start te gaan. Bron: ABM Financial News

