GE HealthCare wint 5 procent bij beursdebuut

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel GE HealtCare Technologies is woensdag 5 procent gestegen tot 58,85 dollar op de eerste handelsdag, nadat General Electric het onderdeel afsplitste.

De industriereus kondigde in het najaar van 2021 aan zichzelf te willen opdelen in drie bedrijven. GE houdt een belang van 20 procent in GE HealthCare, dat omder andere CT-scanapparaten maakt, echografiesystemen, beeldsystemen en allerhande medische apparatuur. Het bedrijf is daarmee in dezelfde markt actief als Philips.

General Electric zal begin 2024 ook de energiedivisie afstoten, en richt zich dan vervolgens zelf nog op de luchtvaartindustrie.

GE HealthCare is aanwezig in meer dan 160 landen en heeft wereldwijd 51.000 medewerkers. De markten waarop het bedrijf actief is hadden een omvang van 84 miljard dollar in 2021 en zillen in 2025 een omvang hebben van zo'n 102 miljard dollar, volgens het bedrijf.

Ook het aandeel General Electric steeg 4 procent tot 69 dollar.