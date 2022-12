Europa start diepgaand onderzoek naar overname VMware door Broadcom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar de geplande overname van VMware door Broadcom. Dit meldde de instelling dinsdag aan het einde van de middag. De commissie is bijzonder bezorgd dat de transactie Broadcom im staat zou stellen om mededinging te beperken in de markt voor bepaalde hardware-onderdelen die samenwerken met de software van VMware. Broadcom maakt onder andere netwerkinterfacekaarten (NICs) , glasvezelkanaal Host-Bus adapters (FC HBA's) en opslagadapters. VMware maakt virtualisatiesoftware die werkt op diverse apparaten zoals NICs, FC HBA’s en opslagadapters. De portefeuilles van de twee bedrijven vullen elkaar dus aan. De mededingingsautoriteiten van de Europese Commissie zijn bezorgd dat Broadcom kan zorgen dat de virtualisatiesoftware van VMware straks alleen nog maar goed werkt met Broadcom-adapters, of makers van concurrerende adapters minder toegang kan bieden tot die software. Dit zou kunnen leiden tot hogere prijzen en minder concurrentie en dus ook minder innovatie en kwaliteit voor consumenten. Brussel zal onder andere kijken naar een project van VMware in samenwerking met drie verkopers van slimme NICs, met name Nvidia, Intel en AMD. Broadcom zou dit project kunnen afschalen om de concurrentie minder ruimte te geven. Ook kijken de instanties naar het risico dat Broadcom de verkoop van zijn apparaten kan koppelen aan de software van VMware, zodat klanten geen keuze meer hebben. De Commissie moet voor 11 mei een conclusie trekken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.