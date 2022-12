TomTom richt platform op voor open map data Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft met Amazon Web Services, Meta en Microsoft een platform voor zogeheten open web data opgericht onder de naam Overture Maps Foundation. Dit maakte de Amsterdamse navigatiespecialist donderdag bekend. Met dit platform wordt voor gebruikers ervan een veelheid aan mondiale navigatie- en geografische content in een raamwerk gestandaardiseerd. Naast de vier genoemde oprichters van Overture, staat het platform open voor deelname eraan door andere dienstverleners en overheidsintanties. De eerste data op Overture zijn naar verwachting al in de eerste helft van 2023 beschikbaar. TomTom vermeldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

