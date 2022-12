Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een afwachtende markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,3 procent op 437,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 14.353,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.653,99 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.484,63 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING maken beleggers zich zorgen over een aanstaande recessie. "In ieder geval in Europa en waarschijnlijk ook in de VS", aldus Wiersma. "Zolang het niet meer wordt dan een 'technische recessie' waarbij de werkloosheid laag blijft, is er voor veel bedrijven en consumenten weinig aan de hand. En zelfs als de bedrijfswinsten dalen, hoeft dat niet dramatisch uit te pakken voor beleggers", zo stelde de expert van ING. Olie werd vrijdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 72,52 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 77,09 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0555. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0573 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0558 op de borden.



Bedrijfsnieuws Anglo-American verwacht een productiedaling in 2022, maar rekent voor volgend jaar weer op groei. De koers van het aandeel Anglo-American noteerde 1,6 procent lager. In Parijs daalde de koers van het aandeel Worldline met ruim 4 procent, na een adviesverlaging door JPMorgan, terwijl het aandeel Saint-Gobain de lijst van stijgers aanvoerde met een koerswinst van 2,3 procent. In Frankfurt was het beeld ongeveer gelijk aan dat in Parijs: koerswinst voor veruit de meerderheid, maar met weinig opmerkelijke uitslagen. De koers van het aandeel Puma steeg hier het meest met 2,3 procent, terwijl de minnen allemaal onder het procent bleven. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 3.963,51 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.781,48 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger bij een slotstand van 11.082,00 punten. Bron: ABM Financial News

