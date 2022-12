Inflatie in Nederland neemt substantieel af

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in november veel minder hard gestegen dan in oktober. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 9,9 procent op jaarbasis, na een inflatie van 14,3 procent in oktober. In september bedroeg de inflatie 14,5 procent en in augustus 12,0 procent.

Energie

De prijsontwikkeling van energie had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie. Energie was in november 70 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober 2022 was energie nog 173 procent duurder dan in oktober 2021.

Motorbrandstoffen waren in november 0,6 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was er nog een prijsstijging van 7,5 procent op jaarbasis. Voor een liter Euro 95 aan de pomp werd gemiddeld 1,91 euro betaald in november, in oktober was dat 2,00 euro. De prijs van diesel ging van 2,08 euro in oktober naar 1,93 euro in november.

In november waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 6,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober was de prijsstijging op jaarbasis 6,9 procent.

De prijsontwikkeling van voeding had een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Voeding was in november 15,7 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober was de prijsstijging 14,0 procent. Met name de prijzen van brood- en graanproducten, vlees en zuivelproducten droegen hier aan bij.

Europa

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de Europese rekenmethode in november 11,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was dat 16,8 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 10,6 procent in oktober naar 10,0 procent in november.