Video: Groeiaandelen spoedig weer koopwaardig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel waarde-aandelen momenteel iets beter presteren dan groei-aandelen nadert er een ommekeer. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "Op dit moment hebben we nog een voorkeur voor wat meer waarde-aandelen en zijn dan ook overwogen in de sectoren energie, financiële waarden en ook gezondheidszorg", aldus Homan. Maar ergens tussen nu en drie maanden moet de belegger volgens Homan meer gaan kijken naar groei-aandelen. Het is volgens de expert van ING echter lastig bepalen wanneer dat moment er precies komt. "Een beetje op gevoel timen", aldus Homan. Interessant worden dan bijvoorbeeld de halfgeleideraandelen, en dan vooral die zijn afgestraft, zoals Nvidia. "Dus nu nog wat waarde, maar snel draaien", adviseert Homan. Klik hier voor: groeiaandelen spoedig weer koopwaardig. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.