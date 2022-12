Banenrapport voer voor haviken Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banen- en loongroei in november ondersteunt het rentebeleid van de Federal Reserve nog altijd. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag.

"Met een loongroei van meer dan 5 procent en ook nog een versnelling in de loongroei op maandbasis, lijkt de Fed nog niet de beoogde loongroei op jaarbasis van circa 3 procent in het vizier te hebben die het beleidsorgaan nodig acht voor een inflatie van ongeveer 2 procent", zei de analist tegen ABM Financial News.

Er kwamen in november 268.000 banen bij, beduidend meer dan de 200.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid bleef 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,18 dollar steeg. Een maand eerder was dit 0,12 dollar. Op jaarbasis stegen de uurlonen met 5,1 procent waar 4,7 procent voor was verwacht.

"Dergelijke bewegingen bieden nog genoeg voer voor de haviken, waar Fed-voorzitter Jerome Powell er overigens één van is. Direct na publicatie zag de je Amerikaanse tienjaarsrente dan ook omhoog schieten ", aldus Marey.

De analist zag vrijdag over november een redelijk evenwichtige verdeling van de banengroei over de diverse sectoren.



"Maar er is voor de Fed nog genoeg te doen om die krapte te verminderen en daarmee ook de loongroei", aldus Marey.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0458 dollar, een daling met 0,7 procent.