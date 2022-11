Jefferies: ASMI blijft voorzichtig over Chinese exportregels Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft de omzetverwachting voor het vierde kwartaal verhoogd, omdat de impact van de Amerikaanse exportrestricties voor China minder groot zal zijn dan aanvankelijk gevreesd. Ook zal ASMI meer orders weten te verschepen. Toch blijft de Nederlandse halfgeleiderspecialist voorzichtig, vindt analist Janardan Menon van Jefferies. ASMI rekende eind oktober nog op een negatieve impact van 40 procent op de omzet in China, maar verwacht nu dat dit uitkomt op 15 tot 25 procent. In plaats van circa 7 procent aan omzet, kosten de exportmaatregelen nu nog maar 3 procent van de groepsomzet, berekende analist Menon van Jefferies dinsdag, die ASMI ook te conservatief vond in zijn eerste berekening van de impact. Maar ook nu nog denkt de zakenbank dat ASMI erg voorzichtig is. Menon wijst op ASML, dat schijnbaar veel minder last denkt te hebben van de Amerikaanse restricties. ASMI verwacht nu een omzet van 630 tot 660 miljoen euro in het vierde kwartaal. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro. "We blijven rekenen op een sterke groei in 2023 en daarna, dankzij aanhoudende vraag naar advanced logic en een goede omzetting van orders in verschepingen", aldus analist Menon. Hij denkt ook dat in de loop van het jaar de consensusverwachtingen omhoog gaan, als de orderinstroom op peil blijft. Jefferies heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 390,00 euro. Bron: ABM Financial News

