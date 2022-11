Bod op zes Makro-winkels in België niet ontvankelijk verklaard - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Het eerder deze week uitgebrachte bod op zes Makrowinkels in België die zich zwaar weer bevinden, is niet volgens de biedingsregels verlopen en daarmee niet-ontvankelijk verklaard. Dit schreef de Belgische zakenkrant de De Tijd vrijdag op basis van meerdere bronnen. De biedende partij zou volgens de krant ook nauwelijks een boekenonderzoek hebben laten uitvoeren. Tevens bestonden er volgens de De Tijd twijfels over de financiering van het 'summiere' bod en het 'dubieuze verleden van de bieder zelf'. Eerder deze week werd volgens de krant bekend dat een onbekende Franse partij met een Belgische link een bod had uitgebracht op de genoemde zes Makro-winkels. Nu blijkt volgens het blad dat de bieder overigens een Belg is. Bij de Metro-winkels, net als de Makro's onderdeel van Makro Cash & Carry, is de kans groot dat het Nederlandse Sligro Food Group met het bod van half november van dit jaar zijn slag slaat. Makro Cash & Carry Belgium vroeg begin september surseance van betaling aan, wat ook werd toegewezen. In Makro Cash & Carry Belgium zijn zowel de Makro als de Metro cash & carry activiteiten in België ondergebracht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.