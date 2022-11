Berenberg zet koopaanbeveling op Azerion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is gestart met het volgen van Azerion met een koopadvies en een koersdoel van 8,60 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Gustav Froberg. De analist denkt dat Azerion in staat moet zijn om een dubbelcijferige groei te kunnen realiseren op de middellange termijn en dat het bedrijf marktaandeel moet kunnen winnen in de markt voor digitale advertenties. Daarnaast meent Froberg dat de markt het opwaarts margepotentieel van Azerion onderschat. Tussen 2022 en 2025 rekent Berenberg voor Azerion op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 18 procent en de aangepaste EBITDA kan zelfs met 33 procent stijgen. Froberg is vooral goed te spreken over het verticaal geïntegreerde platform van Azerion, in combinatie met de advertentietechnologie die het in huis heeft. Ook wijst de analist op de brede contentportefeuille van de nieuweling op het Damrak. Het aandeel Azerion sloot maandag op 6,70 euro. Bron: ABM Financial News

