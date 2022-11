Wall Street lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag na een volatiele handelsdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 3.957,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.536,70 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.196,22 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden maandag nadat een functionaris van de Federal Reserve aangaf dat er meer renteverhogingen in het verschiet liggen, ondanks een dalende inflatie. Aandelen stegen de voorgaande handelsdagen vanwege de verwachting dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen, nadat uit de meest recente inflatie bleek dat Amerikaanse consumentenprijzen in oktober minder hard zijn gestegen dan verwacht. Zondag zei Fed-functionaris Christopher Waller dat Fed-beleidsmakers nog 'een weg te gaan' hebben en graag meer vergelijkbare data zouden willen zien voordat ze hun voet van de rem halen. "De markt lijkt op zaken vooruit te lopen. Iedereen moet even diep ademhalen en rustig worden. We hebben nog een weg te gaan", zei hij. Op macro-economisch vlak stonden maandag in de VS geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0339. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0307 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0352 op de borden. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 3,5 procent, ofwel 3,09 dollar, lager op 85,87 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat OPEC zijn groeiprognose voor de vraag naar ruwe olie voor dit jaar en 2023 neerwaarts bijstelde met 100.000 vaten olie per dag. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen en de Empire State index. Bedrijfsnieuws Voorbeurs kwam Tyson Foods met resultaten. De nettowinst in het afgelopen kwartaal kwam iets onder de verwachtingen uit, terwijl de omzet er wel iets beter uitzag dan verwacht. Het aandeel daalde 3,6 procent. Carnival steeg 2,6 procent, nadat UBS het koersdoel voor de cruisemaatschappij verdubbelde van 8 naar 16 dollar. Amazon zou volgens een bron bekend met de situatie duizenden werknemers gaan ontslaan, te midden van een grote kostenbesparende evaluatie onder leiding van CEO Andy Jassy. Het aandeel daalde 1,9 procent. Later deze week staan ook andere grote retailers op de agenda. De winsten zullen vooral een beeld geven van de consumentenuitgaven, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. “Wij denken dat er een groot aantal waarschuwingen zal zijn en dat de lat erg hoog wordt gelegd, want deze bedrijven zullen op elk aspect moeten concurreren om winst te boeken”. Oatly daalde 12,0 procent, nadat het een dieper dan verwacht kwartaalverlies rapporteerde. Ook de omzet kwam onder de verwachtingen uit. Bron: ABM Financial News

