Beursblik: update SBM geeft inzicht in haalbaarheid outlook

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore verhoogde bij de halfjaarcijfers in augustus de outlook voor heel het boekjaar en de kwartaalupdate van donderdag moet duidelijk maken of de oliedienstverlener daarmee op koers ligt. SBM Offshore rekent voor 2022 op een omzet van circa 3,2 miljard dollar, waarvan ongeveer 1,7 miljard dollar voor rekening moet komen van Lease & Operate en meer dan 1,5 miljard dollar voor Turnkey. De oliedienstverlener verhoogde bij de halfjaarcijfers ook de outlook voor de EBITDA van ongeveer 900 miljoen dollar naar meer dan 950 miljoen dollar. De update waarmee SBM komt bevat alleen omzetcijfers. In het derde kwartaal van 2021 werd een omzet behaald van 1,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal steeg de omzet van SBM op jaarbasis naar bijna 1,8 miljard dollar. De divisie Lease & Operate boekte in het tweede kwartaal een omzet van 854 miljoen dollar en in het derde kwartaal van 2021 kwamen de opbrengsten bij deze tak uit op 1,13 miljard dollar. Turnkey zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen naar 909 miljoen dollar. In het derde kwartaal vorig jaar kwam de omzet bij de divisie uit op 519 miljoen dollar. SBM Offshore opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteert dinsdag 0,1 procent lager op 14,32 euro. Bron: ABM Financial News

