ASML en Besi favoriet bij Morgan Stanley

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley is ASML en BE Semiconductor Industries gaan volgen met een Overwogen advies, terwijl het aandeel ASM International een Onderwogen advies krijgt met een koersdoel van 200 euro. De halfgeleidersector heeft het afgelopen jaar slecht gepresteerd op de beurs en dat biedt kansen, nu de bodem in zicht komt. Hoewel er reden is om voorzichtig te blijven, vindt Morgan Stanley de verhouding tussen risico en rendement inmiddels aantrekkelijk worden. Dat biedt een mooi instapmoment in de komende 12 tot 18 maanden. Voor de korte termijn maant de zakenbank evenwel nog tot terughoudendheid, vanwege cyclische risico's. ASML zal profiteren van enorme investeringen in EUV. Daarbij kan de Veldhovense toeleverancier zijn prijzen goed verhogen, vindt Morgan Stanley. De technologie hybrid bonding van Besi staat er goed voor en het bedrijf uit Duiven is goed gepositioneerd om te profiteren van de volgende stap in de Wet van Moore, aldus Morgan Stanley. ASMI zal vermoedelijk marktaandeel weten te winnen in de snelgroeiende ALD-markt, maar volgens de Amerikaanse zakenbank zijn de cyclische risico's niet ingeprijsd door beleggers. Een groeivertraging zal resulteren in margedruk, denken de analisten. Bron: ABM Financial News

