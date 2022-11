BMW boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt, terwijl de margedoelstelling voor de autodivisie werd gehandhaafd. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse autobouwer. De nettowinst steeg op jaarbasis van 2,6 naar 3,2 miljard euro. De EBIT steeg van 2,9 naar 3,7 miljard euro, terwijl de EBIT-marge in het automotive-segment aantrok van 7,8 tot 8,9 procent. De omzet van BMW trok zelfs met 35 procent aan tot 37,2 miljard euro. BMW profiteerde van hogere prijzen, een gunstige productmix en omzetten uit de Chinese joint venture BMW Brilliance Automotive. Outlook Voor heel dit jaar mikt BMW nog steeds op een EBIT-marge voor de automotive-divisie van 7 tot 9 procent. Het aantal afgeleverde auto's zal evenwel iets onder het niveau van vorig jaar uitkomen, zo waarschuwde de autobouwer. "Al met al verwachten we dat het positieve momentum zal aanhouden in 2023", aldus CFO Nicolas Peter. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.