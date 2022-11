Beursblik: belangrijke wijzigingen in verklaring Powell na rentebesluit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de renteverhoging van de Fed geen verrassing was, waren er echter belangrijke wijzigingen in de verklaring en de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell over het toekomstige tempo van de renteverhogingen. Dit concludeerden analisten van ING na afloop van de persconferentie van Powell. Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. In de verklaring en persconferentie volgend op het besluit suggereerde Fed-voorzitter Jerome Powell volgens de analisten van ING echter dat we in de toekomst een afname van de omvang van de renteverhogingen zullen zien en een mogelijk hoger [eind]rentetarief dan eerder voorzien. Dit is volgens ING een wijziging ten opzichte van eerdere verklaringen en een teken dat een verhoging van de rente met 50 basispunten eraan komt. Bron: ABM Financial News

