AEX wacht vermoedelijk groene weekstart

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start, nadat Wall Street zijn winsten vrijdagavond wist uit te breiden. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Afgelopen week koerste de AEX tijdens de drukste week van het cijferseizoen op weekbasis nog 2,3 procent hoger naar een slotstand van 667,52 punten. Vandaag is de laatste handelsdag van oktober en de Amsterdamse hoofdgraadmeter is op weg naar naar een flinke maandwinst.

"Beleggers krijgen er iets meer vertrouwen in dat de grootste tegenwind, de sterk opgelopen rentes die de waarderingen hebben gedrukt, langzaam maar zeker iets gaat luwen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Zo bleken vrijdag de Amerikaanse kernprijzen, nauwlettend gevolgd door de Federal Reserve, in september met 5,1 procent op jaarbasis te zijn gestegen, waar de markt rekende op een stijging van 5,2 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week weer even onder de vier procent, na een piek rond 4,25 procent een week eerder.

Tegenover het gematigde optimisme over de rente-ontwikkeling stond teleurstelling over 'big tech' in de VS. Dit werd afgelopen week vooral duidelijk uit de cijfers van Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta. Ondanks zware verliezen voor deze indexzwaargewichten wist de bredere markt verrassend genoeg wel flink te stijgen. Techbeurs Nasdaq klom op weekbasis 2,2 procent.

De vrij traditioneel samengestelde Dow Jones index koerste op weekbasis zelfs 5,7 procent hoger. Het was alweer de vierde weekwinst op rij voor de Dow, en de index is in aanloop naar de laatste handelsdag van oktober op weg om de grootste stijging in één maand neer te zetten sinds januari 1976. Vooral waarde-aandelen die gevoelig zijn voor een positieve omslag van de economie werden gekocht.

“De inflatiedata waren niet zo slecht. De kwartaalrapportages waren daarnaast niet geweldig, maar ook niet verschrikkelijk", zei Megan Horneman, chief investment officer bij Verdence. "Als je die middenweg hebt, dan is dat vaak positief voor aandelenmarkten."

Dit weekend bleek uit de beleggingsbarometer van ING dat het vertrouwen onder Nederlandse beleggers is gedaald naar een historisch dieptepunt. De barometer daalde van 62 in september naar 56 in oktober. Nog nooit sinds de start van deze metingen in 2002 was de score zo laag.

Contraire beleggers putten hier juist hoop uit vanuit de gedachte dat beleggers die heel negatief zijn hun aandelen dan wel al verkocht hebben, waardoor er opwaartse risico’s ontstaan.

Uit een onderzoek eerder deze maand van Bank of America onder vermogensbeheerders kwam naar voren dat gemiddeld 6,1 procent van de waarde van portefeuilles in contanten wordt aangehouden. Dit is het hoogste niveau sinds 2001. Het historische gemiddelde ligt op 4,8 procent.

De koersbeweging van Apple zette vrijdag in ieder geval veel beleggers op het verkeerde been. In aanloop naar de cijfers donderdag zagen beleggers de bui al hangen na de consequent negatief ontvangen rapportages van de grote techbedrijven en Apple daalde 3 procent.

Verkopers leken gelijk te krijgen. Apple overtrof nabeurs de verwachtingen weliswaar nipt, maar durfde geen concrete outlook af te geven voor het lopende kwartaal en het concern meldde alleen dat het een groeivertraging verwacht. In de elektronische handel stond het aandeel aanvankelijk licht onder druk.

Vrijdag werden de kaarten echter opnieuw geschud en het aandeel opende in het groen om vervolgens deze winst steeds verder uit te bouwen. Uiteindelijk sloot ’s werelds duurste bedrijf gemeten naar marktkapitalisatie bijna 8 procent hoger.

Krimp in China

Vanochtend wezen Chinese overheidscijfers er op dat de Chinese economie in oktober groei heeft zien omslaan in krimp.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in oktober uit op 48,7, tegen 50,6 in september, terwijl de inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie bleek te zijn gedaald van 50,1 in september naar 49,2 in oktober. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

Analisten van Nomura vrezen dat de Chinese economie in het vierde kwartaal weer zal krimpen, na de inkoopdata van vandaag, die aantonen dat het herstel van de afgelopen maanden al weer verstoord is. Onder meer lockdowns frustreren de economische groei.

In Azië koerst de Shanghai Composite vanochtend 0,8 procent lager, terwijl de Nikkei index in Tokio juist 1,8 procent klimt. Sydney wint daarnaast ruim 1 procent.

De Amerikaanse olie-future reageert vanochtend negatief op de Chinese macrodata met een daling van ongeveer 1 procent. Vrijdag stond de future ook al onder druk met een daling van ruim een procent tot 87,90 dollar per vat. Op weekbasis werd WTI wel 3 procent duurder.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag vooral aandacht voor de vrijgave om 11:00 uur van de voorlopige inflatie in de eurozone in oktober.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Prosus van 93,00 naar 90,00 euro, maar handhaaft het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 2,5 procent op 3.901,06 punten, de Dow Jones index steeg 2,6 procent op 32.861,80 punten en de Nasdaq sloot 2,9 procent in de plus bij een stand van 11.102,45 punten.