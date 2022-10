Citi: prijsverhoging Apple goed nieuws voor UMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Universal Music Group heeft dinsdag de wind flink in de zeilen. Mogelijk profiteert het aandeel van een prijsverhoging door Apple, denkt zakenbank Citi. Volgens analisten van Citi Research kan UMG namelijk flink profiteren van die prijsverhoging door Apple. Die verhoogt per vandaag de prijs voor Apple TV van 6,99 naar 8,99 dollar en voor Music van 10,99 naar 11,99 dollar. Deze verhogingen kunnen de omzetverwachtingen voor UMG met 2 procent verhogen en de taxaties voor de winst per aandeel zelfs met 5 procent, aldus Citi. Niet alleen UMG profiteert, ook de koersen van Warner Music en Spotify reageren positief, aldus Citi. Het aandeel Universal Music Group stijgt dinsdag 7,4 procent naar 20,30 euro. Bron: ABM Financial News

