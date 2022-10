Philip Morris boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt door negatieve valuta-effecten. Dit bleek donderdagmiddag. De nettowinst daalde van 2,4 miljard naar 2,1 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 1,55 naar 1,34 dollar. Analisten rekenden volgens FactSet op 1,35 dollar. De daling was voor vooral het gevolg van de duurdere dollar, waardoor sigaretten die in buitenlandse valuta werden verkocht, minder geld in het laatje brachten. Zonder valuta-effecten daalden de winst met 1 procent. Ook was de winstdaling kleiner wanneer de terugtrekking uit Rusland en Oekraïne wordt meegeteld, van 1,44 naar 1,33 dollar. De operationele winst daalde van 3,46 miljard naar 2,97 miljard dollar. De netto-omzet daalde 1 procent tot 8,0 miljard dollar. Dit was wel ruim hoger dan de marktverwachting van 7,3 miljard dollar. Inclusief accijnzen bedroeg de omzet 20,9 miljard dollar. Er werden 162 miljard sigaretten afgeleverd, wat 2 procent minder is dat een jaar eerder. Het aantal Marlboro-sigaretten daalde ook met 2 procent tot 64 miljard stuks. Het marktaandeel van Philip Morris op de rokersmarkt steeg nog wel fractioneel, tot 25,3 procent. De omzet uit sigaretten steeg wel met 4 procent, omdat de prijzen 5 procent tegen. De verkoop van elektrische sigaretten steeg juist met 17 procent tot 27,5 miljard stuks. Omdat er minder elektrische sigarettenapparaten werden verkocht en er meer prijsvergelijkers werd gebruikt, steeg de omzet minder hard dan de volumes. Het aandeel daalde afgelopen drie maanden 4 procent en deed het daarmee iets beter dan de S&P500-index. Philip Morris meldde woensdag dat het 2,7 miljard dollar betaalt aan Altria Group, zodat het bedrijf de volledige rechten krijgt op de verkoop van elektrische sigaretten in de VS. Bron: ABM Financial News

