Yellen: nog geen besluit over exact prijsplafond Russische olie

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Er is nog geen besluit genomen over het dollarniveau waarop een prijsplafond op Russische olie wordt vastgesteld. Dit zei de Amerikaanse minister van financiën van Janet Yellen vrijdag tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Volgens Yellen helpt een prijsplafond "de mondiale energieprijzen te stabiliseren" en helpt het ontwikkelingslanden om betere prijzen te bedingen voor Russische olie. De Groep van Zeven werkt samen met Australië aan het prijsplafond. Op 5 december wordt een embargo op Russisch olie van kracht. Yellen ziet een prijsplafond als de manier om de olietoevoer op peil te houden en een verdere stijging van de olieprijs te voorkomen, die weer kan leiden tot een recessie. Bron: ABM Financial News

