'Fastned groeit hard door'

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw een sterke omzetgroei gerealiseerd, maar de uitrol van laadstations vertraagt wel. Dit verwacht analist Marc Hesselink van ING in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op dinsdag.

ING verwacht een aanhoudend hoge omzetgroei uit laadpalen, waarbij een driecijferige groei ten opzichte van vorig jaar niet wordt uitgesloten. Fastned heeft de prijzen weliswaar verhoogd, maar keek in het derde kwartaal toch aan tegen een significante margedruk vanwege de hogere energieprijzen, zo waarschuwt Hesselink, die dan ook een lagere brutowinst per kilowattuur voorziet.

Wel stelde de analist dat de situatie richting het einde van het kwartaal wat verbeterde. "Als de prijzen en energiekosten stabiel blijven, dan zal de brutowinst weer terugkeren naar een gezonder niveau van meer dan 0,40 euro per kilowattuur in het vierde kwartaal", aldus de analist.

De uitrol van laadstations is met 6 nieuwe stations in het derde kwartaal wel wat vertraagd, zo zag Hesselink. Het totale aantal laadstations komt daarmee uit op 214, zoals Fastned zelf aangeeft op zijn website. "Dit maakt de doelstelling van minimaal 253 laadstations aan het einde van dit jaar vrij uitdagend, maar niet onmogelijk, gezien de uitrol doorgaans versnelt richting het einde van het jaar", aldus Hesselink.

Daarnaast kijkt Hesselink in de update over het derde kwartaal uit naar de vooruitgang die wordt geboekt in het verkrijgen van nieuwe locaties voor laadstations. "We verwachten dat er aan het einde van het derde kwartaal 152 stations in de pijplijn zaten. Dit brengt het totale aantal laadstations, dat wil zeggen operationeel en in de pijplijn, op 366." Dit zouden er tien meer zijn dan in het tweede kwartaal.

Het tweede halfjaar is seizoensmatig beter, zo stelden analisten van Berenberg. Een verandering van de strategie om tarieven aan te passen op basis van de groothandelsprijzen voor elektriciteit, zou de resultaten in de rest van het jaar moeten steunen, denken zij.

Fastned zal volgens Berenberg wel zo'n 50 miljoen tot 75 miljoen euro nodig hebben voor nieuwe opdrachten in Frankrijk, Duitsland, het VK, Spanje, Polen en Italië. Dit zal waarschijnlijk met een converteerbare obligatie worden opgehaald.

Fastned herhaalde in augustus, bij de publicatie van de halfjaarcijfers, te verwachten een netwerk van 400 operationele stations te hebben voor eind 2024 en dat de gemiddelde omzet per station vóór 2025 boven de 400.000 euro zal zijn en meer dan één miljoen euro per station tegen 2030. "We verwachten dat de operationele EBITDA-marge tegen 2025 meer dan 40 procent zal bedragen, terwijl de EBITDA van het onderliggende bedrijf naar verwachting positief zal worden in 2023", zei het bedrijf toen.

ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 40,00 euro. Berenberg heeft een koopadvies met een koersdoel van 55,00 euro. Maandagochtend koerste het aandeel 1,7 procent hoger op 31,04 euro.