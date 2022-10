Dubbelcijferige omzetgroei Acuity Brands Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acuity Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en boekte meer winst dan analisten hadden verwacht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse concurrent van de Nederlandse verlichtingsspecialist Signify. In een toelichting sprak CEO Neil Ashe van "aanhoudend sterke resultaten in het vierde kwartaal". De omzet steeg op jaarbasis met 11,8 procent naar ruim 1,1 miljard dollar en met een brutomarge van 41,7 procent boekte Acuity een operationele winst van net geen 150 miljoen dollar en een nettowinst van 115 miljoen dollar. Daarmee lag de nettowinst 17,6 procent hoger dan vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel steeg zelfs met bijna 21 procent naar 3,95 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een winst van 3,61 dollar. De omzet werd ingeschat op 1,08 miljard dollar. Daarmee sloot Acuity Brands ook het boekjaar 2022 af. Daarin steeg de omzet met 15,7 procent naar ruim 4 miljard dollar. Netto verdiende het verlichtingsbedrijf afgelopen boekjaar 384 miljoen dollar, bijna 78 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Het aandeel Acuity Brands lijkt dinsdag iets hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

