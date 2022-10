Valuta: euro richting pariteit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag in de buurt van de 0,99 dollar, waarmee de Europese munt in veel rustiger vaarwater zit dan in de eerste helft van vorige week, en lijkt het pariteitsniveau weer op te willen zoeken. "Het belangrijkste risico blijft nog altijd een escalatie van de oorlogssituatie in Oekraïne", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen gaat de markt er voorlopig vanuit dat de Federal Reserve bij de volgende beleidsvergadering begin november de rente weer met 75 basispunten verhoogt en dat lijkt ook te gelden voor de Europese Centrale Bank, ofschoon er ook steviger geluiden klinken", aldus Van der Meer. Voor deze week gaat wat Van der Meer betreft alle aandacht uit naar de banenrapportages uit de Verenigde Staten en de optredens van diverse monetair beleidsmakers in zowel de Verenigde Staten als in de eurozone. De Reserve Bank of Australia verhoogde vanochtend de rente na de beleidsvergadering van dinsdag met 25 basispunten, na vier verhogingen op rij met 50 basispunten. De Europese producentenprijzen over augustus stegen op jaarbasis 43,3 procent, fractioneel meer dan de verwachte 43,2 procent, en beduidend meer dan de stijging van 38,0 procent in juli. In de Verenigde Staten gaat dinsdag de aandacht uit naar twee cijfers. Dat zijn de openstaande vacatures in augustus en de fabrieksorders over dezelfde maand. Verder hebben de ministers van financiën van de Europese Unie vandaag in de zogeheten ECOFIN een bijeenkomst. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams, van de Fed van San Francisco Mary Daly, de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen bij een forum van Freedman Bank, de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde op Cyprus en de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft vandaag een ontmoeting met premier Mark Rutte. De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 0,9857 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8685 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,1342 dollar. De Australische dollar noteerde 0,1 procent lager op 0,6504 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.