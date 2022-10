Forse klappen voor Just Eat Takeaway in bloedrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend opnieuw flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 633,01 punten.

"Het lijkt erop dat er deze week zeer slecht nieuws staat de wachten voor de markten", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op waarschuwingen van Credit Suisse. De Zwitserse zakenbank heeft dit weekend geprobeerd werknemers, investeerders en klanten gerust te stellen over de financiële gezondheid van het bedrijf, na een forse daling van het aandeel en een flinke stijging van de spread op credit default swaps van de bank, zo meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden.

Ook voor veel andere grote banken schoten de spreads op credit default swaps omhoog, zo merkte Aslam op. "De paniek lijkt nu echt aanwezig."

Volgens de analist lijkt de huidige situatie, waarin bankiers klanten geruststellen en de credit default swaps omhoogschieten, op die van de financiële crisis in 2007. "Als de werkelijke situatie echt zo is als toen, dan moeten beleggers zich schrap zetten."

Eerder vandaag was er volgens Aslam ook nieuws dat de Bank of England de turbulentie rond Credit Suisse nauwlettend in de gaten houdt. "Als de centrale bank dit daadwerkelijk doet, dan zijn er serieuze zorgen over de bank. En als de Bank of England ook de ontwikkelingen rond credit default swaps in de gaten houdt, dan zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat andere banken vergelijkbare geluiden laten horen", aldus Aslam.

"Het cijferseizoen komt er weer aan en de verwachting is dat bedrijven waarschijnlijk geen positieve of duidelijke outlook zullen afgeven", blikten de analisten van SEB vooruit.

Niet alle aandelen staan vanochtend onder druk. Zo merkte analist Victoria Scholar van Interactive Investor op dat olieaandelen juist de weg omhoog vinden. Volgens Scholar heeft dit te maken met verwachtingen dat OPEC+ een significante productieverlaging door gaat voeren. Woensdag staat een bijeenkomst van het oliekartel gepland. In plaats van online is er toch gekozen voor een fysieke bijeenkomst.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9807. De olieprijzen stegen flink met 4,5 procent tot 83 dollar.

Vanochtend lieten macro-economische cijfers zien dat de Europese industrie krimpt. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 49,6 in augustus naar 48,4 in september, de laagste stand in 27 maanden.

"De lelijke combinatie van een recessie in de industrie en toegenomen inflatiedruk zal bijdragen aan de zorgen over de vooruitzichten voor de economie van de eurozone", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Buiten de eerste coronalockdowns, heeft de industrie sinds het hoogtepunt van de financiële crisis begin 2009 niet meer zo'n grote terugval in de vraag gezien als nu."

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde Shell met 1,9 procent in het groen. Grootste daler was Just Eat Takeaway met een verlies van 5,5 procent naar 15,29 euro. JPMorgan Research verlaagde het advies voor Just Eat Takeaway van Neutraal naar Onderwogen. Analisten verwachten dat het optimisme onder beleggers rond de verbetering van het EBITDA-resultaat zal wegebben. Ondanks diverse winstwaarschuwingen in de sector, is de huidige consensus voor het aantal orders en de brutotransactiewaarde veel te hoog, vindt JPMorgan.

In de AMX wist OCI de voeten droog te houden met een plus van 2,3 procent. Air France-KLM was met 6,8 procent de grootste daler, na een negatief analistenrapport. WDP leverde 4,5 procent in.

In de AscX won Vivoryon 3,1 procent. B&S schreef 4,0 procent bij. Sarabel Invest vroeg een aandeelhoudersvergadering aan bij B&S met als doel president-commissaris Jan Arie van Barneveld weg te sturen. Aanleiding is de afwijzing van een overnamebod van Sarabell op B&S door de raad van commissarissen.

Kendrion was met 4,5 procent de grootste daler.

Het lokaal genoteerde Renewi levert 4,9 procent in. Voorbeurs meldde Renewi een hogere EBIT ondanks een vlakke omzet. Verder handhaafde Renewi de outlook voor heel dit jaar en zei vertrouwen te houden in de doelstellingen voor de middellange en lange termijn.