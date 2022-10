Krimp Duitse industrie versnelt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse industrie is in september aanzienlijk sterker gekrompen dan een maand eerder, terwijl het vertrouwen tot het diepste punt zakte sinds het begin van de coronacrisis. Dit bleek maandag uit cijfers van S&P Global Market Intelligence. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 49,1 in augustus naar 47,8 in september. Dit is het laagste cijfer sinds juni 2020. "Goederenproducenten komen onder druk door een diepere daling van de vraag en sterke kosteninflatie, aangejaagd door de energieprijzen", zei Phil Smith van S&P Global. De productie bleef nog redelijk overeind, door betere beschikbaarheid van sommige materialen, maar de stijgende energieprijzen laten alarmbellen afgaan, zei Smith. "Na de sluiting van de Nord Stream 1 pijpleiding zijn de verwachtingen voor de toekomstige productie gekelderd." Aanstaande woensdag volgt de meting voor de activiteit in de dienstensector. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

