Duitse werkloosheid blijft stabiel

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in september ten opzichte van augustus min of meer stabiel gebleven. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau vrijdag.

Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage kwam deze maand uit op 5,5 procent, gelijk aan het percentage in augustus.

In september liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 14.000 op, na een toename in augustus met 26.000 op maandbasis. Dat is wel minder dan de verwachte plus van 20.000 in september.

In totaal zaten er in september 2,486 miljoen Duitsers zonder baan. In augustus waren dit er 2,547 miljoen.