Next verlaagt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Next heeft in de eerste helft van boekjaar 2023 een beter dan voorziene winst geboekt, terwijl ook de omzet uit retail steeg, maar moest wel de outlook voor heel het jaar verlagen als gevolg van een sterke stijging van de kosten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Britse retailer. Next verwacht voor de rest van dit boekjaar een omzetkrimp van 2 procent, waar eerder op een groei van 3 procent werd gerekend ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in augustus viel harder terug dan verwacht, deels als gevolg van de gestegen consumentenprijzen, waardoor de onderliggende vraag afnam. "Het kan zijn dat we nu te pessimistisch zijn, vooral omdat we het effect nog moeten afwachten van de Britse steunmaatregelen", aldus het bedrijf. "Maar we bereiden ons voor op uitdagende tijden." Next boekte een winst voor belastingen in de eerste jaarhelft, die eindigde op 30 juli, van 400,6 miljoen pond ten opzichte van een winst van 346,7 miljoen pond een jaar eerder. Daarmee overtrof het bedrijf de verwachtingen van analisten. De omzet kwam uit op krap 2,4 miljard pond, tegen 2,1 miljard pond een jaar eerder. Daarmee was de omzetstijging wel licht tegenvallend, volgens analisten geraadpleegd door FactSet. De retailomzet steeg met 63 procent sterk en droeg 880,5 miljoen pond aan groepsomzet bij. De online omzet viel juist terug van 1,5 miljard naar 1,4 miljard pond. Next verlaagde verder de outlook voor de winst voor belastingen in dit jaar tot 840 miljoen pond, waar eerder nog werd gerekend op 860 miljoen pond. In het vorige boekjaar werd nog een winst geboekt van 823,1 miljoen pond. Het aandeel Next leverde in Londen vanochtend 7,9 procent in. Bron: ABM Financial News

