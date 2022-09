Beursblik: Italiaanse politiek geen directe zorg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De duidelijke verkiezingsoverwinning in Italië van een centrumrechts coalitie onder leiding van Giorgia Meloni, is geen verrassing en zorgen over een nieuw begrotingsbeleid en de relatie met de EU blijven nog beperkt. Dit stelt ING maandag, nadat zondag de parlementsverkiezingen in Italië plaatsvonden. Zowel de euro als de Italiaanse staatsleningen hebben op dit moment grotere problemen om mee te worstelen, meent ING. De centrumrechtse coalitie won met afstand met 44 procent van de stemmen, gevolgd door centrumlinks met 26 procent, terwijl de geïsoleerde Vijf Sterren Beweging als derde eindigde met 15 procent. De centrumrechtse coalitie wist zo een overweldigende meerderheid van de zetels die voor de winnaar zijn gereserveerd binnen te slepen en dat wijst op een flinke meerderheid in beide huizen van het parlement. Binnen de coalitie won Meloni duidelijk met 26 procent van de stemmen, terwijl Lega en Forza Italia onder de 10 procent bleven. ING denkt dat een nieuwe regering met Meloni als onbetwiste leider eind oktober geïnstalleerd kan worden. Er is dus een duidelijke leider, maar geen tweederde meerderheid die nodig is om de grondwet te wijzigen. ING verwacht dat Meloni zich met succes zal verzetten tegen oproepen van Lega om de overheidstekorten te laten oplopen. De positie binnen Europa kan volgend jaar wel een bron van conflict worden, voorziet ING. De Italiaanse obligatiemarkten lieten de risico-opslagen dalen na de uitslag en leken daarmee vrede te hebben met Meloni. De komende weken zal vooral de bredere toon in de financiële markten bepalend zijn, denkt ING. Ook op de obligatiemarkt lijkt er geen duidelijke reactie. De ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne en de energiecrisis zijn hier nu belangrijker. ING zet daarom nog geen risicopremie op de euro/dollar of de euro/Zwitserse frank. "Daarvoor is het simpelweg nog te vroeg." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.