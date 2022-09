Tech aan kop in groene AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 641,68 punten.

Daarmee herstelden de aandelenmarkten licht van het koersgeweld van afgelopen week. "Beleggers zien in een omgeving van steeds verder oplopende rentes maar weinig lichtpuntjes", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De volatiliteit op de financiële markten is sterk opgelopen en zal naar verwachting nog wel even hoog blijven."

Volgens Wiersma is het wachten vooral op de kwartaalcijfers, die meer duidelijkheid moeten geven over de winsten van beursgenoteerde bedrijven. "Is de mineurstemming op de beurzen terecht of zullen de winsten, zoals zo vaak, beter zijn dan gevreesd?"

Techaandelen vonden vanochtend de weg omhoog, terwijl vastgoedfondsen opnieuw flink aan waarde inleverden. Analist Herman van der Loos van Degroof Petercam wijst op de stijgende rente die ongunstig is voor vastgoedaandelen. Hogere rentelasten drukken de marges en maken het ook lastiger om nieuwe projecten te financieren. Wat ook voor druk zorgt bij beursgenoteerde vastgoedbedrijven, is dat Nederlands vastgoed in 2023 niet langer wordt gekwalificeerd als een fiscale beleggingsinstelling.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9685.

De olieprijzen daalden fractioneel tot 78,60 dollar. "De dreiging van een wereldwijde recessie blijft wegen op de olieprijzen, waarbij de wijdverbreide monetaire verkrapping in de afgelopen dagen de vrees voor een aanzienlijke groeivertraging heeft aangewakkerd", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

De oliemarkt blijft echter krap, voegde Erlam toe, en OPEC+ heeft aangeven bereid te zijn het aanbod verder te beperken, zelfs als ze de huidige productiequota niet halen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg Prosus 2,6 procent, na een flinke winst voor Tencent in Hongkong, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. Unilever daalde licht naar 45,27 euro na een koopadvies door Berenberg, met een koersdoelverhoging van 46,50 euro naar 55,50 euro. Vanochtend werd ook bekend dat Unilever op zoek moet naar een nieuwe CEO. Daarvoor heeft het wel de tijd tot eind 2023.



Besi en ASML stegen tot 3,0 procent. Aegon leverde juist 1,2 procent in.

In de AMX noteerde Inpost met 3,3 procent bovenaan. Air France-KLM, Vopak en PostNL stegen tot 2,2 procent procent. Fagron en WDP leverden 2,8 en 3,4 procent in.

In de AScX zaten de vastgoedfondsen opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. Wereldhave, Vastned en NSI verloren 3,3 tot 9,5 procent. TomTom was een opvallende stijger met een koerswinst van 2,2 procent.