Autoverkopen EU in de lift

(ABM FN) De registraties van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in augustus gestegen Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA vrijdag.

In de EU steeg de verkoop met 4,4 procent. In België steeg de verkoop met 7,0 procent en in Nederland met 9,2 procent.

Frankrijk liet in augustus een plus zien van 3,8 procent, terwijl in Duitsland, verreweg de grootste 'autonatie' van de EU, een stijging werd gerapporteerd van 3,0 procent.

In de eerste acht maanden van dit jaar daalde de autoverkoop in de EU echter nog wel met 11,9 procent. In België is dit 12,7 procent en in Nederland een daling van 5,6 procent.