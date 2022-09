FIOD-onderzoek richt zich niet op Jumbo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Supermarktketen Jumbo heeft laten weten dat er momenteel geen onderzoek naar het bedrijf plaatsvindt door de fiscale opsporingsdienst FIOD. "Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd", aldus Jumbo in een verklaring. Jumbo meldde dit, nadat duidelijk werd dat de FIOD een inval deed bij Van Eerd, de bestuursvoorzitter van de supermarktketen. Media schreven dat die inval onderdeel uitmaakt van een grootschalig onderzoek naar witwassen. Bron: ABM Financial News

