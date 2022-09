Ajax krijgt Chief Sports Officer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax wil Maurits Hendriks benoemen als Chief Sports Officer, belast met het bestendigen van Ajax als topsportorganisatie op de lange termijn. Dat maakte de Amsterdamse voetbalclub maandag bekend. Hendriks, die jarenlang technisch directeur was van de Olympische organisatie NOC-NSF, zal vanaf september dit jaar deel uitmaken van de Ajax-directie. Op 11 november kunnen aandeelhouders stemmen over de benoeming. De directie en de raad van commissarissen van Ajax hebben gezamenlijk besloten dat er een CSO moet komen, die de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en de specialistische afdelingen voor alle voetbalselecties in zijn portefeuille krijgt, alsmede het Sportpark de Toekomst en het project de Nieuwe Toekomst. Daarnaast blijft er een directeur voetbalzaken die verantwoordelijk is voor het eerste elftal van Ajax, Jong Ajax en de spelerstransfers voor deze teams. Deze functie wordt momenteel waargenomen door Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar, die het technisch management betaald voetbal vormen. Hendriks was drie keer 'chef de mission' van Nederland tijdens Olympische Spelen en werd eerder Olympisch kampioen als coach van het Nederlandse mannenhockeyteam. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.