Winstdaling Zumtobel ondanks omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zumtobel heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien oplopen, maar het resultaat juist onder druk zien staan door opgelopen kosten en hogere investeringen. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk dinsdagochtend bekend. In het afgelopen eerste kwartaal, dat eindigde op 31 juli, steeg de omzet op jaarbasis met 8,4 procent naar 313,7 miljoen euro. "We zijn heel goed in staat geweest om onze hogere kosten door te berekenen aan onze klanten, maar natuurlijk heeft deze strategie een grens", aldus CEO Alfred Felder. Voor belastingen bedroeg het bedrijfsresultaat (EBIT) 19,0 miljoen euro, een daling met 5,2 procent. De bijbehorende marge daalde van 6,9 naar 6,1 procent. De nettowinst liep het afgelopen kwartaal op jaarbasis terug van 13,4 naar 10,9 miljoen euro. Outlook Zumtobel voorziet voor dit jaar nog altijd een omzetgroei van 3 tot 6 procent en een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. Daarbij merkte de fabrikant wel op dat veel zal afhangen van de energievoorziening in Europa en de aanvoer van voldoende componenten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.