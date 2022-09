Woodside levert aardgas aan Uniper Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uniper heeft een overeenkomst gesloten met Woodside Energy Trading Singapore, waarbij Woodside aardgas gaat leveren aan Duitsland en Europa, vanaf januari 2023. Dit meldde Uniper maandagmiddag in een persbericht. Het contract loopt tot 2039, maar de levering vanaf september 2031 is afhankelijk of Uniper erin slaagt haar strategische capaciteitsboekingen voor de lange termijn in Noordwest-Europa te voltooien, naar verwachting in maart 2023, zei het bedrijf. De hoeveelheid LNG die in het kader van de overeenkomst moet worden geleverd, bedraagt maximaal twaalf ladingen per jaar, overeenkomend met meer dan 0,8 miljoen ton per jaar of één miljard kubieke meter aardgas, aldus Uniper. Het aandeel Uniper daalt maandag ruim 10 procent, nadat voor het weekend bekend werd dat Rusland de Nord Stream 1-pijpleiding die aardgas vervoert naar Europa, voorlopig dichthoudt. Uniper is de grootste importeur van Russisch gas in Duitsland en heeft ernstig te lijden onder de Europese energiecrisis. Het bedrijf meldde vorige week dat het volledig gebruik heeft gemaakt van een kredietfaciliteit van 9 miljard euro van de Duitse staatsbank KfW om het hoofd boven water te houden, en dat het om een lening van nog eens 4 miljard euro heeft gevraagd. Bron: ABM Financial News

