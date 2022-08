Beursblik: Bryan Garnier zet Ahold op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Bryan Garnier heeft het advies voor Ahold Delhaize verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 31,00 naar 34,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Clément Genelot. Het belooft volgens Genelot "een heel strenge winter in Europa te worden". De risico's op een recessie stijgen, elektriciteit wordt alleen maar schaarser en duurder en het uitgavenpatroon van huishoudens komt alleen maar verder onder druk te staan. Aandelen in het voedingssegment kunnen beleggers helpen de winter door te komen, en Ahold geldt bij Bryan Garnier als één van de veiligste aandelen die de bank volgt. Ahold heeft een gunstige verkoopmix, waarbij veel omzet komt uit voeding en eigen merken. Daarnaast lijkt de inflatie in de VS al te pieken en let Ahold goed op de kosten. Dat zal de winstgevendheid in de tweede helft van dit jaar en in 2023 beschermen. Tot slot vergeet Ahold de aandeelhouder ook niet. Een rendement van 7 tot 8 procent per jaar "is behoorlijk aantrekkelijk", aldus Genelot. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.