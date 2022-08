Beursblik: banenrapport ADP valt tegen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in augustus in de private sector van de Verenigde Staten viel flink tegen, waarbij vooral dienstverlenende sectoren inleverden. Dit concludeerde Rabobank woensdag na publicatie van het rapport door ADP, dat enige maanden niet verscheen omdat de methodologie werd aangepast.



"Met de nog onbekende nieuwe rekenmethode, die in twee maanden moet zijn ontwikkeld, vielen de dalingen bij onderwijs, financiële en zakelijke dienstverlening op", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Zowel kleine als grote bedrijven droegen bij aan de groei en qua regio's was Midwest de zwakste. "Het is verder erg lastig om deze data als een voorbode te zien voor het [officiële] arbeidsrapport over augustus dat vrijdag wordt gepubliceerd", aldus Marey.

Er werden woensdag over augustus 132.000 nieuwe banen gerapporteerd, terwijl de prognose op 300.000 stond. In het kleinbedrijf kwamen er 25.000 banen bij, in het middenbedrijf 53.000 en bij de grote bedrijven 54.000.

De euro noteerde woensdagmiddag 0,2 procent lager op 0,9993 dollar.