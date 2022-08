'Toezichthouder VS inspecteert audits Alibaba en JD' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse toezichthouders gaan vanaf volgende maand de audits inspecteren van e-commercebedrijven Alibaba en JD.com en andere Chinese bedrijven met een beursnotering in de VS. Dat meldde persbureau Reuters woensdag. Vrijdag sloten Beijing en Washington een overeenkomst, waardoor Amerikaanse toezichthouders accountantskantoren op het Chinese vasteland en in Hongkong mogen inspecteren. Dat zou een langlopende dispuut kunnen oplossen waardoor meer dan 200 Chinese bedrijven dreigden te worden verwijderd van Amerikaanse aandelenbeurzen. Volgens Reuters hebben Alibaba, JD.com en Yum China Holdings, dat eigenaar is van de fastfoodrestaurants KFC, Taco Bell en Pizza Hut in China, melding gekregen dat ze tot de eerste groep Chinese bedrijven behoren waarvan de accountantscontroles zullen worden geïnspecteerd in Hongkong door de Amerikaanse waakhond Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). De accountantskantoren PwC, Deloitte en KPMG, die de boekhouding van de drie bedrijven controleerden, zijn ook op de hoogte gesteld van de inspectie. China was lang terughoudend om Amerikaanse toezichthouders toe te laten bij accountantsbedrijven in China, met een beroep op redenen van nationale veiligheid. Bron: ABM Financial News

