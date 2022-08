Beursupdate: beurs Hongkong spuit omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De koersen op de beurs in Hongkong spuiten donderdag omhoog. Aanvankelijk lag de handel stil vanwege een waarschuwing voor een storm. Nadat de handel later op de dag werd hervat, schoten de koersen omhoog. De toonaangevende Hang Seng index wint 3,6 procent. Vooral techaandelen doen het goed. Zo wint Alibaba 8,8 procent en Tencent bijna 5 procent. JD.com steeg 11 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.